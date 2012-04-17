UPDATE1: トヨタファイナンス、3年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.272％

［東京 １７日 ロイター］ 野村証券によると、トヨタファイナンス<0#8498=JFI> は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．２７２％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２７１回国債流通利回り＋０．１０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 トヨタファイナンス 募集期間 ４月１７日 第４８回国内普通社債 払込日 ４月２６日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ３年 主幹事 下記参照 利率 ０．２７２％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ） 応募者利回り ０．２７２％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還日 ２０１５年６月１９日 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 利払日 ６月、１２月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：野村証券 大和証券 メリルリンチ日本証券 みずほ証券 東海東京証券 ・引受証券と引受額（単位：億円）： 野村証２０ 大和証２０ メリルリンチ日本証２０ みずほ証２０ 東海東京証２０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料７．５銭 （ロイターニュース 寺脇麻理）