18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ２年利付国債(５月債)の発行予定額等（財務省） １０：３０ 西村日銀副総裁が岡山市で講演 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：００ 参議院予算委員会 １４：００─１４：３０ 西村日銀副総裁が岡山市で会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ １７日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０５３０ＧＭＴ インド中銀、金融政策発表 ０８３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢの統計に関する会議で演説 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ＩＭＦ、世界経済見通しについて会見 １３００ＧＭＴ カナダ中銀が政策金利発表 １３１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １３１５ＧＭＴ ３月米設備稼働率（ＦＲＢ）[USCAPU=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 スウェーデン中銀が金融政策会合（１８日まで） ブラジル中銀通貨政策委員会（１８日まで） 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、１８日まで） スペイン１２カ月・１８カ月債入札 ギリシャ短期国債入札 １８日（水） ０７３０ＧＭＴ スウェーデン中銀が金利決定発表 ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ）[EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ３月の中国主要７０都市新築住宅価格 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、最終日） ブラジル中銀通貨政策委員会（最終日、金利発表） ＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 17 Apr Q1 2012 Goldman Sachs ( GS.N ) 17 Apr Q1 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) 17 Apr Q1 2012 Johnson & Johnson ( JNJ.N ) 17 Apr Q1 2012 Yahoo, Inc. ( YHOO.O ) 18 Apr Q1 2012 ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) 18 Apr Q1 2012 eBay ( EBAY.O ) （東京 １８日 ロイター）