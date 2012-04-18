UPDATE1: 高速道路機構、10年・300億円の財投機関債発行条件を決定＝利率1.010％

［東京 １８日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構（高速道路機構）<0#0905=JFI>は、期間１０年の財投機関債（日本高 速道路保有・債務返済機構債券）の発行条件を決定した。 発行額３００億円。 利率 １．０１０％ 発行価格 １００円 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 第８４回日本高速道路 申込期日 ４月１８日 保有・債務返済機構 払込期日 ４月２５日 債券 各債券の金額 １０００万円 発行額 ３００億円 受託会社 三井住友銀行 期間 １０年 利率 １．０１０％ 発行価格 １００円 償還日 ２０２２年３月１８日 利払日 １月、７月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（単位：億円） ＳＭＢＣ日興証（事務幹事）６１ みずほ証６０ しんきん証４３ 東海東京証２０ 大和証２０ ＳＭＢＣフレンド証２０ 野村証２０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２０ 岡三証１３ アール・ビー・エス証１３ 新生証１０ ・手数料：３０銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）