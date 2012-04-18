19日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ ４月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（財務省、週次：指定報告機関ベース、財務省） ０８：５０ ３月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出0.0％、輸入+6.5％、貿易赤字2200億円） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：００ マイケル・ウッドフォード元オリンパス社長講演（日本外国特派員協会） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 天坊石油連盟会長（出光興産会長）会見 １６：１５ 藤田財務副大臣会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ １８日（水） ０７３０ＧＭＴ スウェーデン中銀が金利決定発表 ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ）[EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ３月の中国主要７０都市新築住宅価格 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、最終日） ブラジル中銀通貨政策委員会（最終日、金利発表） １９日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２４５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） １３４５ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が会見（ワシントン） １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２２００ＧＭＴ ３月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（２０日まで、ワシントン） スペイン国債入札 フィリピン中銀政策決定会合 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 18 Apr Q1 2012 ASML HOLDING NV (ASML.AS) 18 Apr Q1 2012 eBay (EBAY.O) 19 Apr Q1 2012 NOKIA OYJ NOK1V.HE 19 Apr Q1 2012 Bank of America Corp. (BAC.N) 19 Apr Q1 2012 Morgan Stanley (MS.N) 19 Apr Q3 2012 Microsoft (MSFT.O) 19 Apr Q1 2012 Advanced Micro Devices AMD.N 19 Apr Q1 2012 DuPont (DD.N) （東京 １９日 ロイター）
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