19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ ４月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（財務省、週次：指定報告機関ベース、財務省） ０８：５０ ３月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出0.0％、輸入+6.5％、貿易赤字2200億円） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：００ マイケル・ウッドフォード元オリンパス社長講演（日本外国特派員協会） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 天坊石油連盟会長（出光興産会長）会見 １６：１５ 藤田財務副大臣会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ １８日（水） ０７３０ＧＭＴ スウェーデン中銀が金利決定発表 ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ）[EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] ０８３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ３月の中国主要７０都市新築住宅価格 世界経済フォーラム─中南米２０１２（メキシコ・プエルトバリャルタ、最終日） ブラジル中銀通貨政策委員会（最終日、金利発表） １９日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２４５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） １３４５ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が会見（ワシントン） １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２２００ＧＭＴ ３月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（２０日まで、ワシントン） スペイン国債入札 フィリピン中銀政策決定会合 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 18 Apr Q1 2012 ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) 18 Apr Q1 2012 eBay ( EBAY.O ) 19 Apr Q1 2012 NOKIA OYJ NOK1V.HE 19 Apr Q1 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) 19 Apr Q1 2012 Morgan Stanley ( MS.N ) 19 Apr Q3 2012 Microsoft ( MSFT.O ) 19 Apr Q1 2012 Advanced Micro Devices AMD.N 19 Apr Q1 2012 DuPont ( DD.N ) （東京 １９日 ロイター）