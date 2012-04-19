20日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：２０ 閣議・閣議後会見 ０８：５０ ２月第３次産業活動指数（経済産業省） [JPTERT=ECI] ０８：５０ ４月主要銀行貸出動向アンケート（日銀） １０：００ 参議院本会議 １０：００ ＨＴＣ新製品発表会 １０：００ オリンパス臨時株主総会 １２：３０ ４月ロイター企業調査 １４：００ ３月粗鋼生産速報（鉄連） １４：３０ 八木・電事連会長（関西電力社長）会見、終了後に千葉・四国電力社長会見 １５：００めど 外国投信概況 １５：００ オリンパス元社長のウッドフォード氏会見（日本記者クラブ） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ １９日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２４５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） １３４５ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が会見（ワシントン） １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２２００ＧＭＴ ３月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] スペイン２年・１０年債入札 フィリピン中銀政策決定会合 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（２０日まで、ワシントン） ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） ＩＭＦ／世銀春季総会（２２日まで） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（最終日、ワシントン） ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 19 Apr Q1 2012 Nokia NOK1V.HE 19 Apr Q1 2012 Morgan Stanley (MS.N) 19 Apr Q1 2012 Bank of America Corp. (BAC.N) 19 Apr Q1 2012 Advanced Micro Devices AMD.N 19 Apr Q1 2012 DuPont (DD.N) 19 Apr Q3 2012 Microsoft (MSFT.O) 20 Apr Q1 韓国ポスコ (005490.KS) 20 Apr Q1 2012 General Electric Co. (GE.N) 20 Apr Q1 2012 McDonald's Corp. (MCD.N) （東京 ２０日 ロイター）
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