20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：２０ 閣議・閣議後会見 ０８：５０ ２月第３次産業活動指数（経済産業省） [JPTERT=ECI] ０８：５０ ４月主要銀行貸出動向アンケート（日銀） １０：００ 参議院本会議 １０：００ ＨＴＣ新製品発表会 １０：００ オリンパス臨時株主総会 １２：３０ ４月ロイター企業調査 １４：００ ３月粗鋼生産速報（鉄連） １４：３０ 八木・電事連会長（関西電力社長）会見、終了後に千葉・四国電力社長会見 １５：００めど 外国投信概況 １５：００ オリンパス元社長のウッドフォード氏会見（日本記者クラブ） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ １９日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２４５ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） １３４５ＧＭＴ ゼーリック世銀総裁が会見（ワシントン） １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２２００ＧＭＴ ３月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] スペイン２年・１０年債入札 フィリピン中銀政策決定会合 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（２０日まで、ワシントン） ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が世界経済について講演（ワシントン） ＩＭＦ／世銀春季総会（２２日まで） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（最終日、ワシントン） ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 19 Apr Q1 2012 Nokia NOK1V.HE 19 Apr Q1 2012 Morgan Stanley ( MS.N ) 19 Apr Q1 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) 19 Apr Q1 2012 Advanced Micro Devices AMD.N 19 Apr Q1 2012 DuPont ( DD.N ) 19 Apr Q3 2012 Microsoft ( MSFT.O ) 20 Apr Q1 韓国ポスコ ( 005490.KS ) 20 Apr Q1 2012 General Electric Co. ( GE.N ) 20 Apr Q1 2012 McDonald's Corp. ( MCD.N ) （東京 ２０日 ロイター）