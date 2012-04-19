起債予測一覧〔表〕＝4月20日現在

Markets |
【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 4/18 AA 期間3年、発行額250億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 4月に起債予定(発行時期は5月) 大林組 <0#1802=JFI> 4/17 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(285回)+27─32bp 来週半ばに起債予定 相鉄ホールディングス 4/16 AA 期間7年、発行額150億円 <0#9003=JFI> 主幹事：大和、野村 レンジ／L+37bp 4月20日に起債予定 三菱地所 <0#8802=JFI> 4/16 AA 期間5年・10年、発行額各200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ、 シティＧ レンジ／ 5年債：T(285回)+14bp 10年債：T(321回)+15bp 4月20日に起債予定 中京銀行 <0#8530=JFI> 4/16 AA 期間10年(10ノンコール5、ステップ アップ付き)、発行額50億円 期限前償還条項付劣後債 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和 来週後半に起債予定 宝ホールディングス 4/13 AA 期間5年・10年、発行額各50億円 <0#2531=JFI> 主幹事： 5年債：みずほ、10年債：野村 レンジ／ 5年債：T(285回)+18bp 10年債：T(321回)+22bp 4月20日に起債予定 東京センチュリーリース 4/ 9 AA 期間3年、発行額200億円 <0#8439=JFI> 主幹事：みずほ、みずほインベ、野村 レンジ／L+11─13bp 4月20日に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/ 5 A 期間3年、発行額200億円 主幹事：野村、大和、ＧＳ 5月に起債予定 日産フィナンシャルサービス 4/ 5 AA 期間3年・5年、 <0#8434=JFI> 発行額：3年債200億円程度、 5年債100億円 主幹事：みずほ、メリル レンジ／ 3年債：T(269回)+25─26bp 5年債：T(285回)+25bp 4月20日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 福祉医療機構 4/12 A 期間3年・10年、 <0#0940=JFI> 発行額：3年債200億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ 6月に発行予定 沖縄振興開発金融公庫 4/12 A 期間10年 <0#0949=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 上期に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本政策金融公庫 4/ 9 AA 期間2年・5年・10年 <0#0910=JFI> 発行額：2年債500億円、5年債300億円、 10年債150億円、 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル レンジ／ 2年債：T(258回)+8─10bp 5年債：T(285回)+8─10bp 10年債：T(321回)+6─7bp 来週半ばごろに起債予定 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事： 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 4/10 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：野村、ＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ 5月中旬に起債予定 3/ 6 A 期間30年 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：大和、みずほ、メリル 5月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：みずほ、ＭスタンレーＭＵＦＧ 5月に発行予定 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
ロイター オンライン調査
大人しいトランプ演説の真意
過激さを抑えたトランプ大統領の議会演説からは、水面下で調整が続く議会への配慮が読み取れると、みずほ総研の安井明彦氏は指摘。 記事の全文
日本経済の「春」いつまでか
日本経済は当面順調だが、トランプ政権後期までには米経済とともに景気後退局面入りする公算が大きいと龍谷大の竹中正治教授は指摘。 記事の全文