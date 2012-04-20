UPDATE1: 相鉄ＨＤ<9003.T>、7年・200億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.04％

［東京 ２０日 ロイター］ 大和証券によると、相鉄ホールディングス( 9003.T ) <0#9003=JFI>は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額２００億円。 利率 １．０４％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．３７％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 相鉄ホールディングス 募集期間 ４月２０日 第２５回国内普通社債 払込日 ４月２６日 発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円 期間 ７年 担保 無担保 利率 １．０４％ 主幹事 大和証券 発行価格 １００円 野村証券 応募者利回り １．０４０％ 財務代理人 三井住友銀行 償還日 ２０１９年４月２６日 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ） 利払日 ４月、１０月の各２６日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） 大和証１３４ 野村証５３ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー９ みずほ証４ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 ・相模鉄道の保証付。 （ロイターニュース 寺脇麻理）