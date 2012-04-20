UPDATE1: 東京センチュリーリース<8439.T>、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.53％

［東京 ２０日 ロイター］ みずほ証券によると、東京センチュリーリース( 8439.T ) <0#8439=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額２００億円。 利率 ０．５３％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．１２％程度 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 東京センチュリーリース 募集期間 ４月２０日 第３回国内普通社債 払込期日 ４月２７日 発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円 期間 ３年 担保 無担保 利率 ０．５３％ 主幹事 下記参照 発行価格 １００円 財務代理人 みずほコーポレート銀行 応募者利回り ０．５３０％ 格付け・予定 Ａ─（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０１５年４月２７日 Ａ（ＪＣＲ） 利払日 ４月、１０月の各２７日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：みずほ証券 みずほインベスターズ証券 野村証券 ・引受証券と引受額（単位：億円）: みずほ証１００ みずほインベスターズ証６０ 野村証４０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 （ロイターニュース 寺脇麻理）