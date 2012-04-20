UPDATE1: 日産フィナンシャルサービス、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.412％

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［東京 ２０日 ロイター］ みずほ証券によると、日産フィナンシャルサービス <0#8434=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額２５０億円。 利率 ０．４１２％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２６９回国債流通利回り＋０．２６％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 日産フィナンシャルサービス 募集期間 ４月２０日 第１９回国内普通社債 払込日 ４月２７日 発行額 ２５０億円 各社債の金額 １億円 期間 ３年 担保 無担保 利率 ０．４１２％ 主幹事 下記参照 発行価格 １００円 財務代理人 みずほコーポレート銀行 応募者利回り ０．４１２％ 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０１５年３月２０日 利払日 ３月、９月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：みずほ証券 メリルリンチ日本証券 ・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料７．５銭 ・引受証券と引受額（単位：億円）: みずほ証１２５ メリルリンチ日本証１２５ （ロイターニュース 片山直幸）
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