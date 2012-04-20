UPDATE1: 三菱地所<8802.T>、5年・200億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.428％

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［東京 ２０日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、三菱地
所(8802.T)<0#8802=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額２００億円。
利率 ０．４２８％
発行価格 １００円
スプレッド 第２８５回国債複利利回り＋０．１４％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 三菱地所 募集期間 ４月２０日
第１０６回国内普通社債 払込期日 ４月２７日
発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 主幹事 下記参照
利率 ０．４２８％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ１（ムーディーズ）
応募者利回り ０．４２８％ ＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１７年４月２７日 Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）
利払日 ４月、１０月の各２７日
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・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券、シティグループ証券
・引受証券と引受額（案 単位：億円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証８０ ドイツ証６０ シティグループ証６０
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料１７．５銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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