UPDATE1: 三菱地所<8802.T>、10年・200億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.087％

［東京 ２０日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、三菱地 所( 8802.T )<0#8802=JFI>は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額２００億円。 利率 １．０８７％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２１回国債複利利回り＋０．１５％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 三菱地所 募集期間 ４月２０日 第１０７回国内普通社債 払込期日 ４月２７日 発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円 期間 １０年 主幹事 下記参照 利率 １．０８７％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価額 １００円 格付け・予定 Ａ１（ムーディーズ） 応募者利回り １．０８７％ ＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０２２年月４月２７日 Ａ＋（Ｓ＆Ｐ） 利払日 ４月、１０月の各２７日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券、シティグループ証券 ・引受証券と引受額（案 単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証８０ ドイツ証６０ シティグループ証６０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 （ロイターニュース 片山直幸）