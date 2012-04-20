UPDATE1: 宝ＨＬＤ<2531.T>、期間10年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.162％

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［東京 ２０日 ロイター］ 野村証券によると、宝ホールディングス(2531.T)
<0#2531=JFI>は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額５０億円。
利率 １．１６２％
発行価格 １００円
スプレッド 第３２１回国債流通利回り＋０．２２％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 宝ホールディングス 募集期間 ４月２０日
第１３回国内普通社債 払込期日 ４月２６日
発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円
期間 １０年 主幹事 野村証券
利率 １．１６２％ 財務代理人 農林中央金庫
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ）
償還期限 ２０２２年 ４月２６日
利払日 ４月、１０月の各２６日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭
・引受証券と引受額（単位：億円）
野村証３５ みずほ証５ 大和証４ ＳＭＢＣ日興証３
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証３
（ロイターニュース 寺脇麻理）
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