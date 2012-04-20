UPDATE1: 宝ＨＬＤ<2531.T>、期間10年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.162％

［東京 ２０日 ロイター］ 野村証券によると、宝ホールディングス( 2531.T ) <0#2531=JFI>は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額５０億円。 利率 １．１６２％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２１回国債流通利回り＋０．２２％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 宝ホールディングス 募集期間 ４月２０日 第１３回国内普通社債 払込期日 ４月２６日 発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円 期間 １０年 主幹事 野村証券 利率 １．１６２％ 財務代理人 農林中央金庫 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ） 償還期限 ２０２２年 ４月２６日 利払日 ４月、１０月の各２６日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭 ・引受証券と引受額（単位：億円） 野村証３５ みずほ証５ 大和証４ ＳＭＢＣ日興証３ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証３ （ロイターニュース 寺脇麻理）