指標予測＝3月鉱工業生産は前月比＋2.3％、自動車や情報通信機械がけん引見通し

[東京 20日 ロイター] ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、3月 鉱工業生産指数の予測中央値は前月比2.3%上昇となった。2カ月ぶりの上昇となる見 込み。2月の落ち込みの反動もあるとみられる。エコカー補助金の復活で自動車生産の好 調が見込まれるほか、電子デバイスがスマートフォン(多機能携帯電話)向けを中心に増 加、新機種生産が見込まれる情報通信機械も押し上げ材料となる見通し。米経済回復や復 興需要なども寄与するとみられている。 各調査機関では、3月実質輸出がしっかりとした増加となっていることや、自動車販売 が好調なことから、3月生産も上昇を予想している。また4、5月の生産予測指数も発表 されるが、「輸送機械と一般機械の予測に注目している」(バークレイズ・キャピタル証 券)との声がある。輸送機械は国内外の在庫水準が低く抑えられていることに加え、補助 金復活による下支え効果から、底堅い動きを続けると予想される。また一般機械は弱い動 きとなっているものの、国内外の建設機械などの需要を反映して回復見通しとなることが 期待されている。 各社の予想は以下の通り。 前月比(%) 中央値 2.3 最大値 3.0 最少値 1.0 回答社数 30 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― Barclays Capital 2.1 BNP Paribas 1.7 BofAML 3.0 CA-CIB 2.4 Citi 1.0 Dai-ichi Life Research 2.4 Daiwa Institute of Research 2.5 Daiwa SB Investments 1.8 Deutsche Bank 2.0 Goldman Sachs 2.2 Informa Global Markets 2.0 ITOCHU Economic Research Institute 2.0 Japan Research Institute 1.8 JPMorgan Chase 1.0 Mitsubishi Research Institute 2.6 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec. 1.8 Mitsubishi UFJ R.& C. 2.3 Mizuho Research Institute 2.1 Mizuho Sec. 2.5 Mizuho Securities R.& C. 2.5 Monex 2.0 Morgan Stanley MUFG Securities 1.4 NLI Research 3.0 Nomura 2.3 Norinchukin Research 2.4 RBS 2.8 Shinkin Central Bank 1.8 SMBC Nikko Securities 2.8 Sumitomo Mitsui Asset Management 2.4 UBS 3.0 (ロイターニュース 中川泉)