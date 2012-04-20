再送：23日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １１：００ 富士通ビッグデータ活用説明会 １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ改訂値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００ 五十嵐財務副大臣会見 １５：１５─１６：１５ 岡田副総理講演（日本外国特派員協会） １５：３０ 経団連会長会見 １６：００ 需給検証委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２０日（金） ０６００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] ＩＭＦ／世銀春季総会（２２日まで） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（最終日、ワシントン） 温家宝中国首相が欧州歴訪（アイスランド、ドイツ、ポーランド、スウェーデン） ２１日（土） ＩＭＦ／世銀春季総会（２２日まで） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） ２２日（日） ＩＭＦ／世銀春季総会（最終日） 世界投資フォーラム（ドーハ、２３日まで） 仏大統領選第１回投票 温家宝中国首相が講演（独ハンブルク） ２３日（月） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２０１１年のＥＵ加盟国の公的債務・財政赤字統計（ＥＵ統計局） 世界投資フォーラム（ドーハ、最終日） 北京モーターショー ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 20 Apr Q1 2012 韓国ポスコ (005490.KS) 20 Apr Q1 2012 General Electric Co. (GE.N) 20 Apr Q1 2012 McDonald's Corp. (MCD.N) 23 Apr Q1 2012 Texas Instruments (TXN.O) 23 Apr Q1 2012 Xerox Corp. (XRX.N) （東京 ２０日 ロイター）
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