UPDATE1: 〔情報ＢＯＸ〕ＩＭＦ増資への各国拠出額一覧

［２０日 ロイター］ 国際通貨基金（ＩＭＦ）は、今回の２０カ国財務相・中央銀行 総裁会議（Ｇ２０）で、欧州債務問題の支援資金増強に４３００億ドル以上の資金を確保 した。 ラガルド専務理事によると、中国、ロシア、インド、ブラジルのほか、マレーシア、タ イ、インドネシアなどの新興国も拠出を表明した。 いわゆるＢＲＩＣｓ（中国、ロシア、インド、ブラジル）は、６月１８─１９日のロス ・カボス（メキシコ）でのＧ２０首脳会議で最終的な金額を明らかにする見込み。 ＩＭＦと各国政府関係者によると、国別の拠出額は以下の通り。 ユーロ圏 約２０００億ドル（１５００億ユーロ） 日本 ６００億ドル サウジアラビア １５０億ドル スウェーデン 当初１００億ドル、最大１４７億ドル ノルウェー ９３億ドル ポーランド ８０億ドル デンマーク 約７０億ドル（５３億ユーロ） スイス １００億ドル 韓国 １５０億ドル 英国 １５０億ドル オーストラリア ７０億ドル シンガポール ４０億ドル チェコ 約２９億ドル（１５億ユーロ）