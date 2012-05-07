追加：起債条件一覧〔表〕＝5月7日現在

追加：フィンランド地方金融公社債を海外ＳＢ表に追加しました。 【起債条件一覧＝国内ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 14 西日本高速道路 250 3 0.277 T269+14 5/ 8 野 村 Aa3 <0#1290=JFI> 三菱UFJMS AA+ SMBC日興 6 中京銀行 <0#8530=JFI> 50 10 注参照 L+89 5/ 9 野 村 A‐ 三菱UFJMS 大 和 18 大林組 <0#1802=JFI> 100 5 0.588 T285+31 5/ 9 野 村 A 三菱UFJMS -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・中京銀行債：期限前償還条項付劣後債、利率は当初５年が１．３７％、 以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋２．３９％。 【起債条件一覧＝財投機関債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 25 日本政策金融公庫 150 10 0.997 T321+6 5/10 野 村 AA+ <0#0910=JFI> 三菱UFJMS Aa3 メリル 24 日本政策金融公庫 300 5 0.368 T285+9 5/10 野 村 AA+ <0#0910=JFI> 三菱UFJMS Aa3 メリル 23 日本政策金融公庫 500 2 0.201 T258+9 5/10 野 村 AA+ <0#0910=JFI> 三菱UFJMS Aa3 メリル -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝都市再生債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝公社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝投資法人債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 回 発行額 期間 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 号 (億円) (年) (％) （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧（東京プロボンド）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 回 発行額 期間 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 号 (億円) (年) (％) （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝国内／ＣＢ型新株予約権付社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事 格付 (億円) 間 （％） （円） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧＝海外／ＣＢ型新株予約権付社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 転換価額 払込日 主幹事 貨 間 （％） （円） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【発行条件一覧＝ＡＢＳ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 60 住宅金融支援機構 2755 35 1.34 T321+40 5/ 7 野 村 AAA <0#0943=JFI> 大 和 AAA みずほ 三菱UFJMS -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【発行条件一覧＝海外ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事