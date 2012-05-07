公募投信の資金動向（4月）＝野村総合研究所

Investing |
［東京 ７日 ロイター］ 野村総合研究所が算出した４月の国内籍追加型公募投信 の資金動向は以下のとおり。 純資産 推計純 2011年度累計 2012年累計 合計 設定額 （11年4月─12年3月） （12年1月─3月） (4月末) (月間) 設定額 解約額 設定額 解約額 総合 500,287 -884 212,679 212,474 54,856 65,661 国内株式 42,642 82 9,657 11,781 2,305 4,653 海外株式 62,316 -410 22,042 32,290 8,751 10,409 国内債券 23,695 -37 6,465 5,257 1,956 1,569 海外債券 225,596 206 98,559 99,644 23,913 28,837 国内ハイブリッド 13,811 3 5,277 3,723 1,884 1,139 海外ハイブリッド 93,702 -632 42,498 36,898 8,666 11,577 注）単位：億円、純設定額は設定額から解約額を差し引いた金額 累計の設定額と解約額は実績値で２０１２年３月末現在
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文