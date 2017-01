〔クロスマーケットアイ〕3年連続の5月株売り加速、米雇用下振れと欧州選挙で不安強まる

<東京市場 7日> ━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯ 日経平均 | 国債先物6月限 | 国債321回債 | ドル/円(12:00)| ━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━┿ 9134.26円 | 143.20円 | 0.865% | 79.83/85円 | ━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━━┿ -245.99円 | +0.22円 | -0.020% | 79.82/88円 | ━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷ 注:日経平均、国債先物前引け、現物の価格は午前11時の値。 下段は前営業日終値比。為替はNY終盤。 [東京 7日 ロイター] 世界的な株安は連休明けの日本株にも波及し、3年連続の 5月売り(Sell in May)が加速している。4月米雇用統計が市場予想を下回り米景気減 速懸念が広がったほか、フランスとギリシャの選挙結果を受けて欧州財政再建路線の軌道 修正に対する不安も強まった。リスクオフの円高が進み企業業績回復への期待を圧迫。金 利は大きく低下している。一方、今年は拡充された欧州安全網と金融緩和環境が市場心理 を下支えることから、調整幅は大きくならないとの見方もある。 <米景気減速懸念と欧州債務懸念> 米株市場では「5月に売って、どこかに行け(Sell in May and Go Away)」との格言 がある。大和証券シニアストラテジストの木野内栄治氏によると「米国では、個人への税 還付が2月半ばから5月半ばにかけて30兆円程度あると言われている。投資や消費に回 りやすい資金とされ、ミューチュアルファンドなどにも資金流入が増加する。5月半ば以 降はそれらが減速しやすい」という。5月が中間決算のヘッジファンドも多く利益確定売 りが出やすいなど、需給面でのネガティブ材料が重なることも背景にあるとみられている。 実際、リーマン・ショック後の回復基調にあった2009年などの例外はあるが、ここ 2年は欧州債務危機や米景気減速懸念などもあって5月以降の株価パフォーマンスは悪い。 格言は「But remember to come back in September(9月に戻るのを忘れるな)」と続 くのだが、S&P500.SPXの5─8月と9─4月のパフォーマンスをみると、10年 がマイナス11.5%・プラス29.6%、11年がマイナス10.8%・プラス 15.2%とその差は歴然。「2度あることは3度あるとの連想が働きやすい」(大手証 券トレーダー)として先回り的な売りが出ている。 木野内氏によると、日本株にも同じような傾向があり、東証が再開した1949年5月 以降の日経平均.N225の累計変動幅をみると、5月までの半年で約3万2000円上昇 しているのに対し、5月以降の半年は約2万2000円下落しているという。 前週末に発表された4月米雇用統計が市場予想を下振れし米景気減速懸念が強まったほ か、フランスとギリシャの選挙結果を受けて欧州の財政再建路線が揺らぐとの見方も強ま ったことで、株式市場では3年連続の5月売り(Sell in May)が加速している。「大国 フランスは財政再建を進めなくてはならない欧州の責任を果たすとみられており、市場の 不安は大きくないが、ギリシャが資金支援と引き換えに約束した財政緊縮路線を放棄すれ ば、同じ重債務国であるポルトガルなどに不安が広がりやすい」(野村証券シニアストラ テジストの村山誠氏)という。 <円高が日本株の重しに> 連休明けの東京株式市場ではほぼ全面安となっており、前場の日経平均は3カ月ぶりの 安値となる9100円台前半まで下落した。押し目買いは鈍く売り一巡後も安値圏での推 移となっている。岡三オンライン証券チーフストラテジストの伊藤嘉洋氏は「ギリシャと フランスの選挙結果は欧州財政改革の遅れを意識させるものでありネガティブだが、それ 以上の不透明要因は雇用統計が示す通り米経済が減速に向かうのかどうかだろう。カギを 握るのは為替動向であり、円高が止まらなければ上値は重くなる」と述べている。 ドル/円は、4日のニューヨーク市場午後5時時点とほぼ変わらずの79円後半と下値 の堅さをみせたが、ユーロは一時1.29ドル半ばと約3カ月ぶり安値まで下落。ユーロ /円は高値104.30円から一気に103.23円付近まで軟化した。市場ではユーロ に対し「フランスとギリシャの選挙では、緊縮財政に対する国民の反感が強いことが証明 された。これがユーロ圏全体の傾向だとすれば、スペインなど緊縮財政にコミットしてい る他国も心配になってきた」(FX会社)と先行きを不安視する声が出ている。 また小康状態のドル/円についても円高圧力が消えたわけではない。IMM通貨先物の 取組(5月1日までの週)では、投機筋の円のネットショートポジションは前週から 5000枚程度減少したが、依然5万枚と高水準だ。米景気減速への懸念が強まり、米追 加緩和期待が高まれば、ドル安・円高材料にされやすい。 <欧州安全網などは昨年より充実> 一方、ユーロ売りは一時的との見方もある。SMBC日興証券・金融経済調査部の為替 ストラテジスト、野地慎氏はフランスについて、2017年にプライマリーバランスを均 衡させるという目標があり、オランド氏が今後その目標に向けて具体的政策を打ち出して くれば、不安は後退すると指摘。ギリシャに関しても「家計や公的債務残高を通貨別にみ れば、ユーロ建て債務が占める割合が圧倒的に大きい。もしも、ギリシャが選挙結果を受 けて、ユーロを離脱しドラクマに戻れば、債務返済負担が急膨張することになり、ユーロ 離脱に現実的なメリットはない」と話す。 また昨年と異なるのは、金融緩和環境が広がっていることに加え、欧州金融安定ファシ リティー(EFSF)の拡充や国際通貨基金(IMF)の財源強化などにより、欧州金融 機関の安全網(セーフティネット)がしっかりしていることだ。「イタリアやスペインに 危機が波及しなければ、現在の安全網による資金でカバーできる。欧州中央銀行(ECB) のLTRO(長期資金供給オペ)によって金融機関の『突然死』リスクも大きく後退し ている。株安の下落幅は昨年より小さいかもしれない」(国内証券ストラテジスト)。 米経済の減速懸念も強まっているが、4月米雇用統計に関して市場はやや過剰反応との 見方も出ている。「前年同期比でみれば雇用の拡大トレンドが鈍っているわけではない」 (T&Dアセットマネジメント・チーフエコノミストの神谷尚志氏)。雇用の先行指標で ある人材派遣の雇用が2カ月ぶりに増加するなど明るい兆しもある。 リスクオフムードの広がりで、日本の長期金利は2010年10月18日以来となる 0.865%、5年債利回りは2010年10月中旬以来となる0.245%に低下した が、ここからの金利低下余地は小さいとの声も多い。 三菱UFJモルガンスタンレー証券チーフ債券ストラテジストの石井純氏は日本の長期 金利は先回りして低下していると指摘。「債券市場は連休入り前、キャリー収益を最大化 するため債券残高を少しでも積み上げようとした結果、リスクオフ・ムードの再燃をあら かじめ十二分に織り込んでしまっている格好だ。選挙結果やその影響をめぐって何かポジ ティブなサプライズがない限り、ここからの低下余地は乏しいのではないか」との見方を 示している。 (ロイターニュース 伊賀大記;編集 宮崎亜巳)