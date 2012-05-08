追加：起債予測一覧〔表〕＝5月8日現在

追加：・Ｊ─オイルミルズ、伊藤忠エネクスを国内ＳＢ表に追加しました。 ・韓国輸出入銀行を円建て外債に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # Ｊ─オイルミルズ ( 2613.T ) 5/ 8 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ # 伊藤忠エネクス <0#8133=JFI> 5/ 8 A 期間7年・10年 発行額：7年債が50億円、 10年債が100億円 主幹事： 7年債：ＳＭＢＣ日興 10年債：みずほ 来週前半に起債予定 東京地下鉄 <0#9023=JFI> 4/27 A 期間20年、発行額100億円 主幹事：野村、大和 5月に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/ 5 AA 期間3年、発行額200億円 主幹事：野村、大和、ＧＳ レンジ／T(271回)+14─15bp 5月11日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 6月に起債予定 都市再生機構 4/25 A 期間3年・5年・10年 <0#0917=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 6月に発行予定 日本政策投資銀行 4/23 AA 期間7年、発行額100億円程度 <0#0903=JFI> 主幹事：東海東京、大和 レンジ／T(302回)+8─10bp 5月10日あるいは11日に起債予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 福祉医療機構 4/12 A 期間3年・10年、 <0#0940=JFI> 発行額：3年債200億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ 6月に発行予定 沖縄振興開発金融公庫 4/12 A 期間10年 <0#0949=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 上期に起債予定 日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ 6月に起債予定(7月に発行予定) A <2012年度発行予定、総額1800億円> 2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円) 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) 日本政策金融公庫 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事： <0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 住宅金融支援機構 4/10 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：野村、ＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ 5月中旬に起債予定 3/ 6 A 期間30年 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、 10年債150億円程度 主幹事：大和、みずほ、メリル 5月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：みずほ、ＭスタンレーＭＵＦＧ 5月に発行予定 3/22 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 6月に発行予定 3/22 A 期間20年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ、バークレイズ 6月に発行予定 3/22 A 期間5年 主幹事：みずほ、しんきん 5月に発行予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 群馬県 <0#0124=JFI> 4/26 A 期間20年、発行額100億円 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 6月に発行予定 千葉県 <0#0120=JFI> 4/25 AA 期間10年、発行額200億円 5月9日に起債予定 埼玉県 <0#0110=JFI> 4/10 AA 期