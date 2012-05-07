インド株式市場・引け＝反発、外国勢の資金流出懸念が後退

ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 大引け 16912.71 81.63高 2.14億株 高値 16944.13 安値 16513.77 前営業日終値 16831.08 320.11安 2.93億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［ムンバイ ７日 ロイター］ インド株式市場は反発して引けた。財務相が課税逃れ 防止策の導入を１年先送りを表明したことを受け、海外投資家の資金流出懸念が後退、上 昇に転じた。 資本財関連銘柄の上げが目立ち、ラーセン・アンド・トウブロ( LART.NS )が４．８％高、 バーラト重電公社（ＢＨＥＬ）( BHEL.NS )が６％高。 ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN（ムンバイ証券取引所に上場する３０銘柄で構成）終値は ８１．６３ポイント（０．４８％）高の１万６９１２．７１。 ＮＳＥ指数.NSEI（ナショナル証券取引所に上場する５０銘柄で構成）は２７．３０ ポイント（０．５４％）高の５１１４．１５で引けた。