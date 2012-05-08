9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ４月末の外貨準備高（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ 携帯純増数月次発表４月分 １４：００ 消費者庁長官会見 １４：００ ３月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：００ ＩＭＦセミナー「世界経済と金融市場:今後の見通しと課題」 １４：００ 日東電工「分子標的DDSを用いた臓器線維症治療薬の開発について」 ＜決算＞ 帝人、ローム、トヨタ、ルネサス ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ８日（火） ０１３０ＧＭＴ ３月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０８４５ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がスイス中銀主催の会議で 討論会に参加（チューリヒ） ０９３０ＧＭＴ ２０１２／１３年度オーストラリア予算 １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢのイベントで講演（フランクフルト） １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３４５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が討論会に参加 （米ノースカロライナ州グリーンズボロ） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（ダラス） １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 （主な企業決算） HSBC HOLDINGS PLC ( HSBA.L ) ９日（水） ０６００ＧＭＴ ３月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ バイトマン独連銀総裁が講演（ドレスデン） １４００ＧＭＴ ３月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １４００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「より透明性の高いＦＯＭＣに向けて」（ミネアポリス） １４４５ＧＭＴ クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁が講演 （米ケンタッキー州レキシントン） １６００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が連銀主催の会合で講演 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（１０日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） 欧州議会本会議（ブリュッセル、１０日まで） （主な企業決算） COMMERZBANK AG ( CBKG.DE ) Cisco Systems ( CSCO.O ) （東京 ９日 ロイター）