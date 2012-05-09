追加：起債予測一覧〔表〕＝5月9日現在

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追加：・三菱商事、東京ガス、三菱マテリアルを国内ＳＢ表に追加しました。
・東海ゴム工業を社債発行登録企業（別表）に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 三菱商事 <0#8058=JFI> 5/ 9 A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
大和
来週前半に起債予定
# 東京ガス <0#9531=JFI> 5/ 9 A 期間20年
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ
5月に起債予定
# 三菱マテリアル <0#5711=JFI> 5/ 9 A 期間3年・5年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和
Ｊ─オイルミルズ (2613.T) 5/ 8 A 期間5年、発行額100億円
主幹事：野村、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ
伊藤忠エネクス <0#8133=JFI> 5/ 8 A 期間7年・10年
発行額：7年債が50億円、
10年債が100億円
主幹事：
7年債：ＳＭＢＣ日興
10年債：みずほ
レンジ／
7年債：T(299回)+25─32bp
10年債：T(322回)+30─38bp
来週前半に起債予定
東京地下鉄 <0#9023=JFI> 4/27 A 期間20年、発行額100億円
主幹事：野村、大和
5月に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 4/ 5 AA 期間3年、発行額200億円
主幹事：野村、大和、ＧＳ
レンジ／T(271回)+14─15bp
5月11日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年
<0#1273=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
6月に起債予定
都市再生機構 4/25 A 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
6月に発行予定
日本政策投資銀行 4/23 AA 期間7年、発行額100億円以上
<0#0903=JFI> 主幹事：東海東京、大和
レンジ／T(302回)+8─9bp
5月10日に起債予定
4/ 2 <2012年度発行方針>
発行額：4000億円程度
福祉医療機構 4/12 A 期間3年・10年、
<0#0940=JFI> 発行額：3年債200億円程度、
10年債150億円程度
主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ
6月に発行予定
沖縄振興開発金融公庫 4/12 A 期間10年
<0#0949=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
上期に起債予定
日本学生支援機構 4/ 6 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、みずほ
6月に起債予定(7月に発行予定)
A <2012年度発行予定、総額1800億円>
2年債：7月(発行額400億円)、9月(500億円)
2013年2月(400億円)
3年債：11月(500億円)
日本政策金融公庫 3/ 7 2012年度第1四半期の主幹事：
<0#0910=JFI> 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
住宅金融支援機構 4/10 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事：野村、ＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ
5月中旬に起債予定
3/ 6 A 期間30年
2012年度上期の主幹事：野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 3/28 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債300億円程度、
10年債150億円程度
主幹事：大和、みずほ、メリル
5月に起債予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 3/22 AA 期間10年、発行額350億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事：みずほ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
5月15日に起債予定
3/22 A 期間10年、発行額350億円程度
主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興
6月に発行予定
3/22 A 期間20年
主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ、バークレイズ
6月に発行予定
3/22 AA 期間5年、発行額200億円程度
主幹事：みずほ、しんきん
5月15日に起債予定
3/ 9 <2012年度上半期発行計画>
10年債：2400億円程度
20年債：800億円程度
5年債：400億円程度
FLIP、スポット債：1400億円程度
EMTN：1000億円程度
総額：6000億円程度
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【起債予測（環境再生保全機構債券）】
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