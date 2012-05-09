10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ３月・２０１１年度経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予想中央値：1兆4209億円程度の黒字） ０８：５０ ４月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（４月中：指定報告機関ベース）（財務省） ０９：００ 需給検証委員会 １０：００ 白井日銀審議委員講演 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ５年利付国債(５月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：３０ 大和証券グループ 春季戦略説明会 １４：００ 白井日銀審議委員会見 １４：００ ４月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １５：３０ 藤田財務副大臣会見 １６：００ 民主党成長戦略・経済対策ＰＴ総会 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＜決算＞ 住友化学、三越伊勢丹ＨＤ、アステラス、三菱ケミ、ソニー、スズキ ヤマダ電機、日立製作所、オリンパス ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（水） ０６００ＧＭＴ ３月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ バイトマン独連銀総裁が講演（ドレスデン） １４００ＧＭＴ ３月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １４００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「より透明性の高いＦＯＭＣに向けて」（ミネアポリス） １４４５ＧＭＴ クリーブランド地区連銀のピアナルト総裁が講演 （米ケンタッキー州レキシントン） １６００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が連銀主催の会合で講演 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 英中銀金融政策委員会（１０日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） 欧州議会本会議（ブリュッセル、１０日まで） １０日─１５日 時間未定 ４月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] １０日（木） ０１３０ＧＭＴ ４月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０６４５ＧＭＴ ３月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ３月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ３月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １３２５ＧＭＴ シカゴ地区連銀の会合でエバンズ総裁が開幕のあいさつ １３３０ＧＭＴ バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が衛星を通じて シカゴ地区連銀の会合で講演「銀行と貸出の状況」 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １７２０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が「金融政策の透明性向上」 について講演（ミネアポリス） １８００ＧＭＴ ４月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] ４月中国貿易統計[CNTRD=ECI] Ｇ２０シェルパ会合（メキシコシティ、１１日まで） アフリカに関する世界経済フォーラム（アジスアベバ、１１日まで） インドネシア中銀の政策理事会 韓国中銀の金融政策委員会 ノルウェー中銀の金利決定会合 欧州議会本会議（ブリュッセル、最終日） （東京 １０日 ロイター）