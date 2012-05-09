5月共同発行公募地方債、表面利率は0.89％に決定＝市場筋

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［東京 １０日 ロイター］ 市場筋によると、５月発行の１０年共同発行市場公募地方債<0#0128=JFI>の表面利率は０．８９％となった。発行価格は９９円９４銭で、応募者利回りは０．８９６％。発行額は１２５０億円。スプレッドは第３２２回国債利回りプラス４．５ベーシスポイント（ｂｐ）、国債利回り曲線（カーブ）に対してプラス２．５ｂｐ程度。
各団体の発行額は北海道７０億円、福島県４０億円、茨城県５０億円、埼玉県４０億円、千葉県３０億円、新潟県６０億円、長野県９０億円、静岡県５０億円、愛知県５０億円、京都府５０億円、大阪府１００億円、兵庫県１５０億円、鹿児島県５０億円、札幌市１００億円、仙台市３０億円、千葉市６０億円、川崎市５０億円、京都市４０億円、大阪市５０億円、神戸市５０億円、広島市４０億円。
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