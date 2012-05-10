ＲＥＩＴファンドの4月末純資産は前月比＋0.1％、5カ月連続の増加

Investing |
［東京 １０日 ロイター］ トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパ ーによると、国内で販売されているＲＥＩＴ（不動産投資信託）ファンドの４月末純資産 残高は前月末比０．１％増の約５兆７０８８億円。増加は５カ月連続。 資金フローは３カ月連続の流入超。流入額は約３９９億円。 各ＲＥＩＴ市場および為替データについては、東証ＲＥＩＴ指数.TREIT、米ＲＥＩＴ 指数MSCI US REIT Index.RMZ、欧州不動産関連証券指数FTSE EPRA/NAREIT Europe Index.FTEPRA、ドル／円JPY=、ユーロ／円EURJPY=をダブルクリックしてご覧くだ さい。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文