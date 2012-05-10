ＲＥＩＴファンドの4月末純資産は前月比＋0.1％、5カ月連続の増加

［東京 １０日 ロイター］ トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパ ーによると、国内で販売されているＲＥＩＴ（不動産投資信託）ファンドの４月末純資産 残高は前月末比０．１％増の約５兆７０８８億円。増加は５カ月連続。 資金フローは３カ月連続の流入超。流入額は約３９９億円。 各ＲＥＩＴ市場および為替データについては、東証ＲＥＩＴ指数.TREIT、米ＲＥＩＴ 指数MSCI US REIT Index.RMZ、欧州不動産関連証券指数FTSE EPRA/NAREIT Europe Index.FTEPRA、ドル／円JPY=、ユーロ／円EURJPY=をダブルクリックしてご覧くだ さい。