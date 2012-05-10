4月末国内投資家保有のＢＲＩＣｓ株投信残高は前月比‐3.7％、3カ月ぶりの流出超に

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［東京 １０日 ロイター］ 国内投資家が保有するＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、
インド、中国）株関連ファンド（国内籍）全体の４月末純資産残高は前月比３．７％減
の１兆７４４４億円と、全カテゴリーで２カ月連続の減少となった。
資金フロー合計額も３カ月ぶりにマイナスに転じ、全カテゴリーで流出超となった。流
出額合計は約２８２億円。
残高のピークは１０年３月末の３兆９５６５億円だった。
同残高は、トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパーが集計した
ＢＲＩＣｓ各国の株式に投資するファンド残高と、ＢＲＩＣｓ２カ国以上の株式に投資
するファンド残高をロイターが合算した。
◎４月末ＢＲＩＣｓ関連株ファンド（国内籍）の各残高は以下のとおり。
（カッコ内は前月残高）
・ブラジル株ファンド ３５０４億９２００万円（ ３７９５億５５００万円）
・ロシア・東欧株ファンド ９４２億３９００万円（ ９８５億５９００万円）
・インド株ファンド ４７５９億９２００万円（ ４９６０億９０００万円）
・中国株ファンド ５５４２億５８００万円（ ５５７５億１９００万円）
・ＢＲＩＣｓ株ファンド ２６９５億１１００万円（ ２７９８億５４００万円）
資金純流出入動向（合計） マイナス２８２億円（ ７５億円）
＊国内籍は追加型と単位型の合算
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