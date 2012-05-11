UPDATE1: 東日本高速道路、3年・200億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.271％

［東京 １１日 ロイター］ 野村証券によると、東日本高速道路<0#1288=JFI>は、 期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額２００億円。 利率 ０．２７１％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２７１回国債流通利回り＋０．１４％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 東日本高速道路 募集期間 ５月１１日 第１７回国内普通社債 払込日 ５月１７日 発行額 ２００億円 各社債の金額 １０００万円 期間 ３年 主幹事 下記参照 利率 ０．２７１％ 社債管理者 みずほコーポレート銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 Ａａ３（ムーディーズ） 応募者利回り ０．２７１％ ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０１５年６月１９日 利払日 ５月、１１月の各３０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：野村証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） 野村証７０ 大和証７０ ゴールドマン・サックス証６０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料７．５銭 （ロイターニュース 片山直幸）