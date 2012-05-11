UPDATE1: ポーランド、期間5年の個人向けサムライ債の発行条件を決定＝利率1.49％

［東京 １１日 ロイター］ ポーランド共和国<0#1243=JFI>は、個人投資家向けに販 売するサムライ債（円建て外債）の発行条件を決定した。 期間５年で、発行額は２５０億円。主幹事の発表で明らかになった。 利率 １．４９％ 発行価格 １００％ スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋１．００％ ［ 募集要項一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ポーランド共和国 募集期間 ５月１５日─２８日 第１１回円貨債券 払込期日 ５月３０日 発行額 ２５０億円 各債券の金額 １０万円 期間 ５年 引受会社 大和証券（単独） 利率 １．４９％ 債券の管理会社 みずほコーポレート銀行 発行価格 １００％ 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ） 償還期限 ２０１７年５月３０日 利払日 ５月、１１月の各３０日 -------------------------------------------------------------------------------- （ロイターニュース 片山直幸）