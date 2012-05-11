再送：パナソニック<6752.T>：連結(SEC)、12年3月当期損失7721.72億円

［東京 11日 ロイター］ 12年3月期(2011年4月1日- 2012年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年3月期実績 11年3月期実績 13年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 7,846,216 8,692,672 8,100,000 3,960,000 (-9.7 %) (+17.2 %) (+3.2 %) (-1.1 %) 営業利益 （百万円） 43,725 305,254 260,000 90,000 税引き前利益（百万円） △812,844 178,807 160,000 60,000 当期利益（百万円） △772,172 74,017 50,000 15,000 １株利益 （円） △333.96 35.75 21.63 6.49 希薄後ＥＰＳ（円） １株年間配当（円） 10.00 10.00 10.00 １株Q2配当 （円） 5.00 5.00 5.00 １株Q4配当 （円） 5.00 5.00 5.00