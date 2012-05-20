21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：３０ 旭化成 中期経営計画の進ちょく状況について １３：００ 衆議院一体改革特別委員会 １３：３０ 三菱電機経営戦略説明会 社長出席 １３：３０ 明治ホールディングス 中計説明会 １４：００ ４月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００ ３月景気動向指数改定値（内閣府） [JPCIIN=ECI] １５：００めど ４月外国投信概況 １５：３０ 経団連会長会見 １７：００ Institute of Regulation & Risk North Asia主催のイブニングダイアログ ロックハートアトランタ地区連銀総裁、コンスタンシオ欧州中央銀行（ＥＣＢ）副総裁出席 １７：４５ 五十嵐財務副大臣会見 １８：００ 枝野経産相と福島県知事・双葉８町村長との会談 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １８日（金） ０６００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、１９日まで） 米フェイスブック( FB.O )がナスダックに上場 １９日（土） Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、最終日） ２１日（月） ０２３０ＧＭＴ 第１・四半期タイ国内総生産（ＧＤＰ） １２３０ＧＭＴ ４月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 （東京 ２１日 ロイター）