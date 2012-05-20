21日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
１０：３０ 旭化成 中期経営計画の進ちょく状況について
１３：００ 衆議院一体改革特別委員会
１３：３０ 三菱電機経営戦略説明会 社長出席
１３：３０ 明治ホールディングス 中計説明会
１４：００ ４月粗鋼生産速報（鉄連）
１４：００ ３月景気動向指数改定値（内閣府） [JPCIIN=ECI]
１５：００めど ４月外国投信概況
１５：３０ 経団連会長会見
１７：００ Institute of Regulation & Risk North Asia主催のイブニングダイアログ
ロックハートアトランタ地区連銀総裁、コンスタンシオ欧州中央銀行（ＥＣＢ）副総裁出席
１７：４５ 五十嵐財務副大臣会見
１８：００ 枝野経産相と福島県知事・双葉８町村長との会談
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
１８日（金）
０６００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI]
Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、１９日まで）
米フェイスブック(FB.O)がナスダックに上場
１９日（土）
Ｇ８首脳会議（米メリーランド州キャンプデービッド、最終日）
２１日（月）
０２３０ＧＭＴ 第１・四半期タイ国内総生産（ＧＤＰ）
１２３０ＧＭＴ ４月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
（東京 ２１日 ロイター）
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