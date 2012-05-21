新規上場企業の横顔：大泉製作所（6月22日マザーズ上場）

［東京 ２１日 ロイター］ ６月２２日に東証マザーズ上場予定の 「大泉製作所」 ( 6618.T ) の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 埼玉県狭山市新狭山 ≪事業内容≫ サーミスタ半導体のほか各種温度センサーの製造及び販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長： 久保田達夫 ≪資本金≫ 5億4280万円 ≪発行済株式数≫ 537万7000株（2012年3月31日現在） ≪従業員数≫ 155名（2012年3月31日現在） ≪業績≫ 2011年3月期 2010年3月期 売上高（千円） 8,897,252 8,693,730 経常利益（千円） 84,494 126,136 当期利益（千円） 208,952 182,212 １株当たり利益（円） 38.86 34.81 １株当たり純資産額（円） 88.61 49.26 配当（円） - - ≪業績・連結≫ 2011年3月期 2010年3月期 売上高（千円） 10,609,051 9,741,056 経常利益（千円） 188,467 13,562 当期利益（千円） 103,552 58,186 １株当たり利益（円） 19.26 11.12 １株当たり純資産額（円） 47.54 38.97 ≪総資産≫ （千円） 6,282,587（2011年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 476,448 （ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） アジア・リカバリー・ファンド 25.78 1,386,100 ＷＬＲ・リカバリー・ ファンドＩＩ 15.58 838,000 タイヨウ・パール・ファンド 10.73 577,000 アジア・リカバリー・ コーインベストメント・ パートナーズ 10.60 569,800 埼玉りそな銀行 4.44 239,000 ソマール 3.35 180,000 ＪＡＩＣ─中小企業グローバル 支援投資事業有限責任組合 2.66 142,800 新光ＩＰＯ投資事業組合１号 2.23 120,000 首都圏リース 2.01 108,000 りそなキャピタル 1.86 100,000 ≪監査人≫ あらた監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年６月１日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１２年６月５日から６月１１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年６月１２日 ≪申込期間≫ ２０１２年６月１４日から６月１９日 (以上、2012年5月18日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>