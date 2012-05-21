新規上場企業の横顔：大泉製作所（6月22日マザーズ上場）

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［東京 ２１日 ロイター］ ６月２２日に東証マザーズ上場予定の
「大泉製作所」 (6618.T) の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 埼玉県狭山市新狭山
≪事業内容≫ サーミスタ半導体のほか各種温度センサーの製造及び販売
≪代表者≫ 代表取締役社長： 久保田達夫
≪資本金≫ 5億4280万円
≪発行済株式数≫ 537万7000株（2012年3月31日現在）
≪従業員数≫ 155名（2012年3月31日現在）
≪業績≫
2011年3月期 2010年3月期
売上高（千円） 8,897,252 8,693,730
経常利益（千円） 84,494 126,136
当期利益（千円） 208,952 182,212
１株当たり利益（円） 38.86 34.81
１株当たり純資産額（円） 88.61 49.26
配当（円） - -
≪業績・連結≫
2011年3月期 2010年3月期
売上高（千円） 10,609,051 9,741,056
経常利益（千円） 188,467 13,562
当期利益（千円） 103,552 58,186
１株当たり利益（円） 19.26 11.12
１株当たり純資産額（円） 47.54 38.97
≪総資産≫ （千円） 6,282,587（2011年3月期）
≪株主資本≫ （千円） 476,448 （ 〃 ）
≪株主≫
所有比率（％） 所有株（株数）
アジア・リカバリー・ファンド 25.78 1,386,100
ＷＬＲ・リカバリー・
ファンドＩＩ 15.58 838,000
タイヨウ・パール・ファンド 10.73 577,000
アジア・リカバリー・
コーインベストメント・
パートナーズ 10.60 569,800
埼玉りそな銀行 4.44 239,000
ソマール 3.35 180,000
ＪＡＩＣ─中小企業グローバル
支援投資事業有限責任組合 2.66 142,800
新光ＩＰＯ投資事業組合１号 2.23 120,000
首都圏リース 2.01 108,000
りそなキャピタル 1.86 100,000
≪監査人≫ あらた監査法人
≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行
≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式
≪仮条件決定日≫ ２０１２年６月１日
≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１２年６月５日から６月１１日
≪公開価格の決定日≫ ２０１２年６月１２日
≪申込期間≫ ２０１２年６月１４日から６月１９日
(以上、2012年5月18日現在)
＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS>
ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS>
新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>
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