22日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０９：００ 衆院一体改革特別委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ２年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ ＮＥＣ 画像認識技術を活用したクラウドサービス発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２１日（月） ０９１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演（東京） １１３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加（東京） １２３０ＧＭＴ ４月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 韓国サムスン電子と米アップル、特許問題でトップ会談 ２２日（火） ０８００ＧＭＴ ＯＥＣＤが最新の経済見通しを発表（パリ） ０８３０ＧＭＴ ４月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演（香港） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加（香港） １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２２００ＧＭＴ ４月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＯＥＣＤフォーラム（パリ、２３日まで） 米大統領選：共和党アーカンソー州・ケンタッキー州予備選 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 22 May Q1 2013 Dell Inc. DELL.O （東京 ２２日 ロイター）
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