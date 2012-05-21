起債予測一覧〔表〕＝5月22日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三菱地所 <0#8802=JFI> 5/21 AA 期間7年・10年 発行額：各100億円、300億円 主幹事： 7年債：大和 10年債：みずほ、ＧＳ レンジ／ 7年債：T(299回)+15─16bp 5月24日に起債予定 三菱ＵＦＪ信託銀行 5/21 A 期間5年 <0#8402=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 三菱東京ＵＦＪ銀行 5/18 AA 期間10年、発行額300億円以上、 <0#8315=JFI> 劣後債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(322回)+48─53bp 今週後半に起債予定 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 5/18 A 期間10年、発行額300億円以上、 劣後債 主幹事：みずほ 来週に起債予定 りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事：野村、大和 仮条件／当初5年が1.10─1.60％、 以降が5年スワップレート+70─100bp 6月14日に起債予定 昭和電工 <0#4004=JFI> 5/18 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村 今週後半に起債予定 日新製鋼 <0#5407=JFI> 5/17 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 東北電力 <0#9506=JFI> 5/16 AA 期間5年・10年 発行額：各200億円程度、100億円程度 主幹事： 5年債：みずほ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 レンジ／ 5年債：T(285回)+45─53bp 10年債：T(322回)+47─55bp 今週後半に起債予定 日本電気硝子 <0#5214=JFI> 5/16 AA 期間5年・7年 発行額：各100億円 主幹事：大和、野村、みずほ レンジ／ 5年債：T(286回)+15─16bp 7年債：T(302回)+18─19bp 5月23日に起債予定 三菱ＵＦＪリース 5/16 AA 期間2年・5年 <0#8593=JFI> 発行額：各200億円程度、100億円 主幹事：2年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＢＮＰパリバ、ＪＰモルガン、 シティＧ、ＲＢＳ 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＢＮＰパリバ、大和、東海東京 レンジ／ 2年債：T(258回)+15─19bp 5年債：T(285回)+23─25bp 5月22日に起債予定 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 5/16 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、シティＧ 南海電気鉄道 <0#9044=JFI> 5/15 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：野村 レンジ／L+40bp 5月22日に起債予定 セブン銀行 <0#8410=JFI> 5/15 AA 期間5年・7年 発行額：各300億円、100億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、メリル レンジ／ 5年債：T(286回)+12─17bp 7年債：T(302回)+12─16bp 今週後半に起債予定 ホンダファイナンス 5/15 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 伊藤ハム 2284.T 5/14 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+9─10bp 5月22日に起債予定 コクヨ (7984.T) 5/11 A 期間5年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 丸井グループ <0#8252=JFI> 5/11 AA 期間3年・5年 発行額各50億円、100億円 主幹事：野村 レンジ／ 3年債：L+17─22bp 5年債：L+30─37bp 今週後半に起債予定 ＳＣＳＫ (9719.T) 5/10 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、野村 レンジ／T(285回)+24─26bp 5月22日に起債予定 三菱マテリアル <0#5711=JFI> 5/ 9 AA 期間3年・5年 発行額：各200億円、150億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 レンジ／ 3年債：L+15bp 5年債：L+30bp 5月22日に起債予定 Ｊ─オイルミルズ (2613.T) 5/ 8 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構
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