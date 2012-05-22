UPDATE1: 伊藤ハム<2284.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.58％

［東京 ２２日 ロイター］ 野村証券によると、伊藤ハム2284.Tは、期間５年の 国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．５８％ 発行価格 １００円 スプレッド ５年スワップレート＋０．０９％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 伊藤ハム 募集期間 ５月２２日 第１１回国内普通社債 払込日 ５月２９日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 主幹事 野村証券、みずほ証券 利率 ０．５８％ 三菱ＵＦＪモルガン・ 発行価格 １００円 スタンレー証券 応募者利回り ０．５８０％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 償還日 ２０１７年５月２９日 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ） 利払日 ５月、１１月の各２９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（単位：億円）: 野村証２５ みずほ証２５ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２５ ＳＭＢＣ日興証１８ 大和証４ 岡三証３ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）