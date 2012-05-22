UPDATE1: 南海電気鉄道<9044.OS>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.04％

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［東京 ２２日 ロイター］ 野村証券によると、南海電気鉄道9044.OS <0#9044=JFI>は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 １．０４％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．４０％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 南海電気鉄道 募集期間 ５月２２日 第３５回国内普通社債 払込日 ６月 ４日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ７年 主幹事 野村証券 利率 １．０４％ 財務代理人 三井住友信託銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ＋（ＪＣＲ） 応募者利回り １．０４０％ 償還日 ２０１９年６月４日 利払日 ６月、１２月の各４日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額（単位：億円）： 野村証４９ 大和証２０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２０ みずほ証８ しんきん証２ 岡三証１ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
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