UPDATE1: ＳＣＳＫ<9719.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.502％

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［東京 ２２日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、ＳＣＳＫ(9719.T)は、期間
５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．５０２％
発行価格 １００円
スプレッド 第２８５回国債流通利回り＋０．２５％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 ＳＣＳＫ 募集期間 ５月２２日
第１回国内普通社債 払込日 ５月２９日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 担保 無担保
利率 ０．５０２％ 主幹事 下記参照
発行価格 １００円 財務代理人 三井住友信託銀行
応募者利回り ０．５０２％ 格付け・予定 Ａ（ＪＣＲ）
償還日 ２０１７年５月２９日
利払日 ５月、１１月の各２９日
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・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券 大和証券 野村証券
・引受証券と引受比率（単位：％）
ＳＭＢＣ日興証５０ 大和証２５ 野村証２５
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）
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