UPDATE1: ＳＣＳＫ<9719.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.502％

［東京 ２２日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、ＳＣＳＫ( 9719.T )は、期間 ５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．５０２％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８５回国債流通利回り＋０．２５％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 ＳＣＳＫ 募集期間 ５月２２日 第１回国内普通社債 払込日 ５月２９日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 担保 無担保 利率 ０．５０２％ 主幹事 下記参照 発行価格 １００円 財務代理人 三井住友信託銀行 応募者利回り ０．５０２％ 格付け・予定 Ａ（ＪＣＲ） 償還日 ２０１７年５月２９日 利払日 ５月、１１月の各２９日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：ＳＭＢＣ日興証券 大和証券 野村証券 ・引受証券と引受比率（単位：％） ＳＭＢＣ日興証５０ 大和証２５ 野村証２５ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）