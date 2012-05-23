追加：〔表〕きょうの投信設定（23日）＝4本、255億6378万円

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＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎ＧＳグロース・マーケッツ・ファンド 株式Ａコース（米ドル売り円買い） ＧＳグロース・マーケッツ・ファンド 株式Ｂコース（為替ヘッジなし） ＧＳグロース・マーケッツ・ファンド 債券Ａコース（米ドル売り円買い） ＧＳグロース・マーケッツ・ファンド 債券Ｂコース（為替ヘッジなし） ／ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：各３０００億円 設定額 ：（合計 ：２５５億６３７８万円） ：・株式Ａコース ： ７２億８９１１万円 ：・株式Ｂコース ：１３７億４５７２万円 ：・債券Ａコース ： ３０億３８５４万円 ：・債券Ｂコース ： １４億９０４０万円 販売会社 ：野村証券
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