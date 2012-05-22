新規上場企業の横顔：モブキャスト（6月26日東証マザーズ上場）

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［東京 ２２日 ロイター］ ６月２６日に東証マザーズ上場予定の「モブキャスト」(3664.T) の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 東京都品川区東品川
≪事業内容≫ モバイルエンターテインメントプラットフォームの運営
≪代表者≫ 代表取締役社長：藪 考樹
≪資本金≫ 2億1452万円
≪発行済株式数≫ 5,972,500株（2012年3月31日現在）
≪従業員数≫ 41名（2012年4月30日現在）
≪業績≫
2011年12月期 2010年12月期
売上高（千円） 2,022,313 402,067
経常利益（千円） 510,213 31,794
当期利益（円） 484,234 16,832
１株当たり利益（円） 45,116.55 1,777.06
１株当たり純資産額（円） 65,807.92 17,027.50
配当（円） - -
≪総資産≫ （千円） 1,329,052（2011年12月期）
≪株主資本≫ （千円） 716,121（ 〃 ）
≪株主≫
所有比率（％） 所有株（株数）
藪 考樹 44.31 2,822,000
住友商事 3.93 250,000
ビットアイル 3.53 225,000
清田 卓生 3.38 215,000
頼定 誠 3.38 215,000
ハクバ写真産業 3.14 200,000
海老根 智仁 2.61 166,000
三菱ＵＦＪキャピタル３号
投資事業有限責任組合
無限責任組合員
三菱ＵＦＪキャピタル 2.36 150,000
佐藤 崇 1.96 125,000
高森 浩一 1.68 107,000
≪監査人≫ 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行
≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式
≪仮条件決定日≫ ２０１２年６月５日
≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１２年６月７日から６月１３日
≪公開価格の決定日≫ ２０１２年６月１４日
≪申込期間≫ ２０１２年６月１８日から６月２１日
(以上、2012年5月21日現在)
＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
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