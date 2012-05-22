新規上場企業の横顔：モブキャスト（6月26日東証マザーズ上場）

［東京 ２２日 ロイター］ ６月２６日に東証マザーズ上場予定の「モブキャスト」( 3664.T ) の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都品川区東品川 ≪事業内容≫ モバイルエンターテインメントプラットフォームの運営 ≪代表者≫ 代表取締役社長：藪 考樹 ≪資本金≫ 2億1452万円 ≪発行済株式数≫ 5,972,500株（2012年3月31日現在） ≪従業員数≫ 41名（2012年4月30日現在） ≪業績≫ 2011年12月期 2010年12月期 売上高（千円） 2,022,313 402,067 経常利益（千円） 510,213 31,794 当期利益（円） 484,234 16,832 １株当たり利益（円） 45,116.55 1,777.06 １株当たり純資産額（円） 65,807.92 17,027.50 配当（円） - - ≪総資産≫ （千円） 1,329,052（2011年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 716,121（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 藪 考樹 44.31 2,822,000 住友商事 3.93 250,000 ビットアイル 3.53 225,000 清田 卓生 3.38 215,000 頼定 誠 3.38 215,000 ハクバ写真産業 3.14 200,000 海老根 智仁 2.61 166,000 三菱ＵＦＪキャピタル３号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱ＵＦＪキャピタル 2.36 150,000 佐藤 崇 1.96 125,000 高森 浩一 1.68 107,000 ≪監査人≫ 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１２年６月５日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１２年６月７日から６月１３日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１２年６月１４日 ≪申込期間≫ ２０１２年６月１８日から６月２１日 (以上、2012年5月21日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>