23日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== 日銀金融政策決定会合(2日目) 08:00 自民党・円高と産業空洞化に対処するためのPT 09:00 自民党財務金融部会 08:50 4月貿易統計(財務省)[JPTBAL=ECI] (予測中央値:前年比 輸出+12.7%、輸入+10.2%、貿易赤字4828億円) 09:00 一体改革特別委員会 15:30予定 白川日銀総裁会見 日銀、第13回被災地金融機関支援オペを貸し付け ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 22日(火) 0800GMT OECDが最新の経済見通しを発表(パリ) 0830GMT 4月英消費者物価指数(国立統計局)[GBHICY=ECI] 1015GMT ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演(香港) 1145GMT 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン)[USUBSW=ECI] 1230GMT ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加(香港) 1255GMT 米週間レッドブック大規模小売店売上高 (インスティネット・リサーチ)[USREDY=ECI] 1400GMT 4月米中古住宅販売(全米リアルター協会)[USEHSP=ECI] 1530GMT 米財務省4週間物TB入札 1700GMT 米財務省2年債入札 2200GMT 4月北米半導体BBレシオ(SEMI)[USSEMI=ECI] OECDフォーラム(パリ、23日まで) 米大統領選:共和党アーカンソー州・ケンタッキー州予備選 ==海外主要企業決算発表予定== 22 May Q1 2013 Dell Inc. DELL.O 23日(水) 0800GMT 3月ユーロ圏経常収支(ECB) [EUCURA=ECI] 0830GMT 5月9─10日の英金融政策委員会の議事録 0830GMT 4月英小売売上高(国立統計局)[GBRSLY=ECI] 1100GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1400GMT 3月米住宅価格指数(連邦住宅金融局)[USHPIM=ECI] 1400GMT 4月米新築1戸建て住宅販売(商務省)[USHNSP=ECI] 1700GMT 米財務省5年債入札 1800GMT コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 (米サウスダコタ州ラピッドシティ) OECDフォーラム(パリ、最終日) EU首脳会議(非公式) ==海外主要企業決算発表予定== 23 May Q2 2012 Hewlett Packard Co ( HPQ ) (東京 23日 ロイター)