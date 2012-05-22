23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：００ 自民党・円高と産業空洞化に対処するためのＰＴ ０９：００ 自民党財務金融部会 ０８：５０ ４月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出+12.7％、輸入+10.2％、貿易赤字4828億円） ０９：００ 一体改革特別委員会 １５：３０予定 白川日銀総裁会見 日銀、第１３回被災地金融機関支援オペを貸し付け ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２２日（火） ０８００ＧＭＴ ＯＥＣＤが最新の経済見通しを発表（パリ） ０８３０ＧＭＴ ４月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] １０１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演（香港） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加（香港） １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 ２２００ＧＭＴ ４月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] ＯＥＣＤフォーラム（パリ、２３日まで） 米大統領選：共和党アーカンソー州・ケンタッキー州予備選 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 22 May Q1 2013 Dell Inc. DELL.O ２３日（水） ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月９─１０日の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米サウスダコタ州ラピッドシティ） ＯＥＣＤフォーラム（パリ、最終日） ＥＵ首脳会議（非公式） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 23 May Q2 2012 Hewlett Packard Co ( HPQ ) （東京 ２３日 ロイター）