23日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
日銀金融政策決定会合（２日目）
０８：００ 自民党・円高と産業空洞化に対処するためのＰＴ
０９：００ 自民党財務金融部会
０８：５０ ４月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI]
（予測中央値：前年比 輸出+12.7％、輸入+10.2％、貿易赤字4828億円）
０９：００ 一体改革特別委員会
１５：３０予定 白川日銀総裁会見
日銀、第１３回被災地金融機関支援オペを貸し付け
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
２２日（火）
０８００ＧＭＴ ＯＥＣＤが最新の経済見通しを発表（パリ）
０８３０ＧＭＴ ４月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
１０１５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策について講演（香港）
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会に参加（香港）
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１４００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
２２００ＧＭＴ ４月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
ＯＥＣＤフォーラム（パリ、２３日まで）
米大統領選：共和党アーカンソー州・ケンタッキー州予備選
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
22 May Q1 2013 Dell Inc. DELL.O
２３日（水）
０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
０８３０ＧＭＴ ５月９─１０日の英金融政策委員会の議事録
０８３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１４００ＧＭＴ ３月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
１４００ＧＭＴ ４月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
１８００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
（米サウスダコタ州ラピッドシティ）
ＯＥＣＤフォーラム（パリ、最終日）
ＥＵ首脳会議（非公式）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
23 May Q2 2012 Hewlett Packard Co (HPQ)
（東京 ２３日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文