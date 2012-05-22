起債予測一覧〔表〕＝5月23日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ソフトバンク <0#9984=JFI> 5/22 A 主幹事：野村、みずほ、大和 富士電機 <0#6504=JFI> 5/22 A 期間3年・5年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、野村 三井倉庫 <0#9302=JFI> 5/22 AA 期間6年、発行額100億円 主幹事：野村 来週前半に起債予定 三菱地所 <0#8802=JFI> 5/21 AA 期間7年・10年 発行額：各100億円、300億円 主幹事： 7年債：大和 10年債：みずほ、ＧＳ レンジ／ 7年債：T(299回)+15─17bp 10年債：T(322回)+16─18bp 5月24日に起債予定 三菱ＵＦＪ信託銀行 5/21 A 期間5年 <0#8402=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 三菱東京ＵＦＪ銀行 5/18 AA 期間10年、発行額300億円以上、 <0#8315=JFI> 劣後債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(322回)+49─52bp 今週後半に起債予定 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 5/18 A 期間10年、発行額300億円以上、 劣後債 主幹事：みずほ レンジ／T(322回)+61─67bp 来週以降に起債予定 りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事：野村、大和 仮条件／当初5年が1.10─1.60％、 以降が5年スワップレート+70─100bp 6月14日に起債予定 昭和電工 <0#4004=JFI> 5/18 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村 レンジ／L+13─17bp 5月25日に起債予定 日新製鋼 <0#5407=JFI> 5/17 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 レンジ／T(285回)+25─35bp 今週後半に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 5/16 AA 期間5年・10年 発行額：各200億円程度、100億円程度 主幹事： 5年債：みずほ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 レンジ／ 5年債：T(285回)+48─51bp 10年債：T(322回)+49─53bp 今週後半に起債予定 日本電気硝子 <0#5214=JFI> 5/16 AA 期間5年・7年 発行額：各100億円 主幹事：大和、野村、みずほ レンジ／ 5年債：T(286回)+15bp 7年債：T(302回)+18bp 5月23日に起債予定 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 5/16 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、シティＧ レンジ／T(285回)+15─18bp 今週後半に起債予定 セブン銀行 <0#8410=JFI> 5/15 AA 期間5年・7年 発行額：各300億円、100億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、メリル レンジ／ 5年債：T(286回)+13─16bp 7年債：T(302回)+12─15bp 5月24日に起債予定 ホンダファイナンス 5/15 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ コクヨ ( 7984.T ) 5/11 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 来週前半に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 5/11 AA 期間3年・5年 発行額各50億円、100億円 主幹事：野村 レンジ／ 3年債：L+17─18bp 5年債：L+31─33bp 5月24日に起債予定 Ｊ─オイルミルズ ( 2613.T ) 5/ 8 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(285回)+27─32bp 今週後半に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構 5/16 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 <0#0905=JFI> 5月23日に起債予定 国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 6月に起債予定 都市再生機構 4/25 A 期間3年・5年・10年 <0#0917=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 6月上旬に起債予定、6月に発行予定 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：野村、大和、みずほ 発行時期は第2・四半期 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 福祉医療機構 4/12 A 期間3年・10