追加：起債予測一覧〔表〕＝5月23日現在

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追加：・富士重工業、長瀬産業、電気化学工業を国内ＳＢ表に追加しました。 ・北海道などを地方債表に追加しました。 ・高速道路機構、日本政策投資銀行を政府保証債表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 富士重工業 <0#7270=JFI> 5/23 A 期間4年 主幹事：大和 # 長瀬産業 (8012.T) 5/23 A 期間3年・5年・7年 発行額：各100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、野村 # 電気化学工業 <0#4061=JFI> 5/23 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 来週半ばに起債予定 ソフトバンク <0#9984=JFI> 5/22 A 主幹事：野村、みずほ、大和 富士電機 <0#6504=JFI> 5/22 A 期間3年・5年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、野村 三井倉庫 <0#9302=JFI> 5/22 AA 期間6年、発行額100億円 主幹事：野村 レンジ／T(295回)+27─35bp 5月29日に起債予定 三菱地所 <0#8802=JFI> 5/21 AA 期間7年・10年 発行額：各100億円、300億円 主幹事： 7年債：大和 10年債：みずほ、ＧＳ レンジ／ 7年債：T(299回)+16bp 10年債：T(322回)+17bp 5月24日に起債予定 三菱ＵＦＪ信託銀行 5/21 A 期間5年 <0#8402=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 三菱東京ＵＦＪ銀行 5/18 AA 期間10年、発行額400億円以上、 <0#8315=JFI> 劣後債 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(322回)+50─52bp 5月25日に起債予定 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 5/18 A 期間10年、発行額300億円以上、 劣後債 主幹事：みずほ レンジ／T(322回)+61─66bp 来週以降に起債予定 りそな銀行 <0#8319=JFI> 5/18 A 期間10年(ノンコール5)、劣後債 主幹事：野村、大和 仮条件／当初5年が1.10─1.60％、 以降が5年スワップレート+70─100bp 6月14日に起債予定 昭和電工 <0#4004=JFI> 5/18 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村 レンジ／L+14─17bp 5月25日に起債予定 日新製鋼 <0#5407=JFI> 5/17 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 レンジ／T(286回)+27─35bp 今週後半に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 5/16 AA 期間5年・10年 発行額：各200億円程度、100億円程度 主幹事： 5年債：みずほ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 野村 レンジ／ 5年債：T(285回)+49─50bp 10年債：T(322回)+49─50bp 5月25日に起債予定 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 5/16 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、シティＧ レンジ／T(285回)+16─17bp 今週後半に起債予定 セブン銀行 <0#8410=JFI> 5/15 AA 期間5年・7年 発行額：各300億円、100億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、メリル レンジ／ 5年債：T(286回)+14bp 7年債：T(302回)+12bp 5月24日に起債予定 ホンダファイナンス 5/15 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ コクヨ (7984.T) 5/11 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(286回)+21─29bp 来週前半に起債予定 丸井グループ <0#8252=JFI> 5/11 AA 期間3年・5年 発行額各50億円、100億円 主幹事：野村 レンジ／ 3年債：L+17bp 5年債：L+31bp 5月24日に起債予定 Ｊ─オイルミルズ (2613.T) 5/ 8 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(286回)+28─30bp 5月25日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 国際協力機構 5/ 7 A 期間10年・20年 <0#1273=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 6月に起債予定 都市再生機構 4/25 A 期間3年・5年・10年 <0#0917=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 6月上旬に起債予定、6月に発行予定 日本政策投資銀行 5/15 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI>
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