UPDATE2: 4月の英ＣＰＩは前年比＋3.0％、2年ぶり水準に鈍化し予想にほぼ一致

Markets |
［ロンドン ２２日 ロイター］ 英国立統計局が２２日発表した４月の消費者物価指 数（ＣＰＩ）は前月比０．６％上昇、前年比３．０％上昇となった。 前年比の伸びは２０１０年２月以来の低水準。市場予想は前年比３．１％上昇だった。 エコノミストは、前年４月の一部の価格上昇が今年はみられないことから、大幅な鈍化 を予想していた。 統計局によると、前年比の鈍化は、航空・海上輸送価格、衣料、アルコール類が主導し た。 4月 3月 ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数） 前月比（％） 0.6 0.3 前年比（％） 3.0* 3.5 コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く） 前月比（％） 0.6 0.4 前年比（％） 2.1** 2.5 小売物価指数（ＲＰＩ） 前月比（％） 0.7 0.4 前年比（％） 3.5*** 3.6 実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く） 前月比（％） 0.7 0.4 前年比（％） 3.5 3.7 コンセンサス予想（％） 前月比 前年比 ＣＰＩ 0.6 3.1 ＲＰＩ 0.7 3.5 ＲＰＩＸ 0.7 3.5 * ２０１０年２月以来の低水準 ** ２００９年１１月以来の低水準 *** ２００９年１２月以来の低水準
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文