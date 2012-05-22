UPDATE2: 4月の英ＣＰＩは前年比＋3.0％、2年ぶり水準に鈍化し予想にほぼ一致

［ロンドン ２２日 ロイター］ 英国立統計局が２２日発表した４月の消費者物価指 数（ＣＰＩ）は前月比０．６％上昇、前年比３．０％上昇となった。 前年比の伸びは２０１０年２月以来の低水準。市場予想は前年比３．１％上昇だった。 エコノミストは、前年４月の一部の価格上昇が今年はみられないことから、大幅な鈍化 を予想していた。 統計局によると、前年比の鈍化は、航空・海上輸送価格、衣料、アルコール類が主導し た。 4月 3月 ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数） 前月比（％） 0.6 0.3 前年比（％） 3.0* 3.5 コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く） 前月比（％） 0.6 0.4 前年比（％） 2.1** 2.5 小売物価指数（ＲＰＩ） 前月比（％） 0.7 0.4 前年比（％） 3.5*** 3.6 実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く） 前月比（％） 0.7 0.4 前年比（％） 3.5 3.7 コンセンサス予想（％） 前月比 前年比 ＣＰＩ 0.6 3.1 ＲＰＩ 0.7 3.5 ＲＰＩＸ 0.7 3.5 * ２０１０年２月以来の低水準 ** ２００９年１１月以来の低水準 *** ２００９年１２月以来の低水準