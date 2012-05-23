UPDATE1: 日本電気硝子<5214.T>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.678％

［東京 ２３日 ロイター］ 大和証券によると、日本電気硝子( 5214.T )<0#5214=JFI> は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．６７８％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３０２回国債流通利回り＋０．１８％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 日本電気硝子 募集期間 ５月２３日 第８回国内普通社債 払込日 ５月３０日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ７年 担保 無担保 利率 ０．６７８％ 主幹事 大和証券 発行価格 １００円 野村証券 応募者利回り ０．６７８％ みずほ証券 償還日 ２０１９年５月３０日 財務代理人 三井住友信託銀行 利払日 ５月、１１月の各３０日 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２７．５銭 ・引受証券と引受責任額（案、単位：億円） 大和証６８ 野村証１５ みずほ証１２ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証５ （ロイターニュース 片山直幸）