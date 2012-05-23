UPDATE1: 高速道路機構、10年・300億円の財投機関債発行条件を決定＝利率0.934％

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［東京 ２３日 ロイター］ 大和証券によると、独立行政法人日本高速道路保有・債 務返済機構（高速道路機構）<0#0905=JFI>は、期間１０年の財投機関債（日本高速道路保 有・債務返済機構債券）の発行条件を決定した。 発行額３００億円。 利率 ０．９３４％ 発行価格 １００円 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 第８６回日本高速道路 申込期日 ５月２３日 保有・債務返済機構 払込期日 ５月３０日 債券 各債券の金額 １０００万円 発行額 ３００億円 受託会社 三井住友銀行 期間 １０年 利率 ０．９３４％ 発行価格 １００円 償還日 ２０２２年３月１８日 利払日 １月、７月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受責任額（案 単位：億円） 大和証（代表）７０ みずほ証５０ ＳＭＢＣ日興証５０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４０ ＳＭＢＣフレンド証２０ 岡三証２０ クレディ・スイス証１０ しんきん証１０ ＢＮＰパリバ証１０ 野村証１０ アール・ビー・エス証１０ ・手数料：幹事・引受・販売の合計３０銭 幹事手数料上限１０００万円 （ロイターニュース 片山直幸）
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