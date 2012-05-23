24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 追加上場 日本ＥＲＩ2419.OSが東証２部に（既上場市場はジャスダック） 国際協力会議「アジアの未来」（２５日まで） 岩田一政・日本経済研究センター理事長がパネル討論司会（２４日） 玄葉光一郎外相が基調講演（２４日） マハティール・元シンガポール首相が対談に参加（２５日） ０８：３０ ５月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省） １４：００ 金融経済月報（日銀） １５：１５ ２０年利付国債の第 非価格競争入札結果（財務省） １６：００ 日本自動車部品工業会 今期事業計画について記者会見 １６：３０ 藤田財務副大臣会見 １８：３０ 総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２３日（水） ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] ０８３０ＧＭＴ ５月９─１０日の英金融政策委員会の議事録 ０８３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米サウスダコタ州ラピッドシティ） ＯＥＣＤフォーラム（パリ、最終日） ＥＵ首脳会議（非公式） ２４日（木） ０６００ＧＭＴ 第１・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０８００ＧＭＴ ５月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が大学で講演（ローマ） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １７００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が外交問題評議会で講演 （ニューヨーク） ４月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ５月中国ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） （東京 ２４日 ロイター）