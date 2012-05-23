4月実質輸出は前月比＋6.3％、実質輸入は＋2.0％＝日銀

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［東京 ２３日 ロイター］ 日銀は２３日、財務省が発表した２０１２年４月の貿易 統計を受け、実質輸出入速報値（季節調整済み）を発表した。 実質輸出は前月比６．３％上昇の１２４．１と昨年６月以来の高めの伸びとなった。 実質輸入は前月比２．０％上昇の１０９．０と２カ月連続の上昇となった。 実質貿易収支は前月比２３．１％上昇。２カ月ぶりの上昇となった。 この実質輸出入は、財務省の「貿易統計」で調査されている財の輸出（入）金額を、 日銀作成の輸出（入）物価指数で割ることにより実質化したもの。 日銀が発表した実質輸出入の過去数カ月の数値は以下の通り。（２００５年＝１００） 実質輸出 実質輸入 実質貿易収支 Jan-11 119.2 103.2 227.1 Feb-11 123.1 101.8 266.7 Mar-11 110.8 100.7 178.5 Apr-11 106.9 102.7 135.6 May-11 111.1 104.4 156.4 Jun-11 118.4 104.6 211.1 Jul-11 119.1 106.1 206.8 Aug-11 119.5 106.3 208.4 Sep-11 122.5 105.1 239.3 Oct-11 118.3 109.2 179.9 Nov-11 116.0 107.3 174.8 Dec-11 116.8 105.2 195.0 Jan-12 117.0 110.4 161.9 Feb-12 116.8 102.9 210.8 Mar-12 116.8 106.9 183.7 Apr-12 124.1 109.0 226.2 （ロイターニュース 中川泉）
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