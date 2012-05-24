UPDATE1: 丸井グループ<8252.T>、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.58％

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［東京 ２４日 ロイター］ 野村証券によると、丸井グループ(8252.T)<0#8252=JFI>
は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額５０億円。
利率 ０．５８％
発行価格 １００円
スプレッド ３年スワップ＋０．１７％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 丸井グループ 募集期間 ５月２４日
第１９回国内普通社債 払込日 ５月３０日
発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 主幹事 野村証券
利率 ０．５８％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ─（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１５年５月２９日
利払日 ５月、１１月の各３０日
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・引受証券と引受額（単位：億円）
野村証３３ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０ 大和証５ ＳＭＢＣ日興証２
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
（ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）
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