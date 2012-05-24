UPDATE1: 三菱地所<8802.T>、7年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.631％

Markets |
［東京 ２４日 ロイター］ 大和証券によると、三菱地所(8802.T)<0#8802=JFI>は、
期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．６３１％
発行価格 １００円
スプレッド 第２９９回国債流通利回り＋０．１６％
【 発行条件一覧 】
--------------------------------------------------------------------------------
銘柄 三菱地所 募集期間 ５月２４日
第１０８回国内普通社債 払込期日 ５月３１日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ７年 引受会社 大和証券（単独）
利率 ０．６３１％ 財務代理人 三菱ＵＦＪ信託銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
応募者利回り ０．６３１％ Ａ１（ムーディーズ）
償還日 ２０１９年５月３１日 Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）
利払日 ５月３１日、１１月３０日
--------------------------------------------------------------------------------
・引受手数料：合計３２．５銭
（ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文