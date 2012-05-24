UPDATE1: 三菱地所<8802.T>、7年・100億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.631％

［東京 ２４日 ロイター］ 大和証券によると、三菱地所( 8802.T )<0#8802=JFI>は、 期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．６３１％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２９９回国債流通利回り＋０．１６％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 三菱地所 募集期間 ５月２４日 第１０８回国内普通社債 払込期日 ５月３１日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ７年 引受会社 大和証券（単独） 利率 ０．６３１％ 財務代理人 三菱ＵＦＪ信託銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．６３１％ Ａ１（ムーディーズ） 償還日 ２０１９年５月３１日 Ａ＋（Ｓ＆Ｐ） 利払日 ５月３１日、１１月３０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：合計３２．５銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）