UPDATE1: 三菱地所<8802.T>、10年・300億円の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.026％

［東京 ２４日 ロイター］ みずほ証券によると、三菱地所( 8802.T )<0#8802=JFI> は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額３００億円。 利率 １．０２６％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２２回国債流通利回り＋０．１７％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 三菱地所 募集期間 ５月２４日 第１０９回国内普通社債 払込期日 ５月３１日 発行額 ３００億円 各社債の金額 １億円 期間 １０年 主幹事 下記参照 利率 １．０２６％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価額 １００円 格付け・予定 Ａ１（ムーディーズ） 応募者利回り １．０２６％ ＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 償還日 ２０２２年月５月３１日 Ａ＋（Ｓ＆Ｐ） 利払日 ５月３１日、１１月３０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） みずほ証１５０ ゴールドマン・サックス証１５０ ・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 （ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理）