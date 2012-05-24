UPDATE1: セブン銀行<8410.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.398％

［東京 ２４日 ロイター］ 野村証券によると、セブン銀行( 8410.T )<0#8410=JFI> は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額３００億円。 利率 ０．３９８％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２８６回国債流通利回り＋０．１４％ 【 発行概要一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 セブン銀行 募集期間 ５月２４日 第６回国内普通社債 払込日 ５月３１日 発行額 ３００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 主幹事 下記参照 利率 ０．３９８％ 財務代理人 三井住友銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．３９８％ ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ） 償還日 ２０１７年６月２０日 利払日 ６月、１２月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：野村証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券、 メリルリンチ日本証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） 野村証１５０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証９０ 大和証３０ メリルリンチ日本証３０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 （ロイターニュース 片山直幸、寺脇麻理）